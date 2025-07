Mercoledì potrebbe andare avanti su Netflix ancora per molte stagioni secondo il suo creatore

Il creatore di Mercoled√¨ svela i progetti a lungo termine per il personaggio di Jenna Ortega e parla delle lezioni apprese da Smallville, lasciando intendere che l'arco narrativo potrebbe estendersi per diversi anni. La seconda stagione di Mercoled√¨, la serie Netflix con protagonista Jenna Ortega, √® ancora in lavorazione, ma i piani per il futuro del franchise sembrano gi√† piuttosto ambiziosi. A parlare √® Miles Millar, co-creatore dello show, che ha dichiarato di essere pronto a portare avanti la storia per molte altre stagioni, se la piattaforma continuer√† a dare il proprio sostegno. L'idea √® quella di far evolvere gradualmente il personaggio di Mercoled√¨ Addams, seguendo la sua crescita verso l'et√† adulta, senza per√≤ snaturarne l'essenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

