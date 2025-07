‘Mercoledì’ Addams di cosa parla la seconda stagione su Netflix

Arriva il 6 agosto la prima parte della seconda stagione di ‘ Mercoledì ‘, la serie tv di Tim Burton su Netflix dedicata a Mercoledì Addams. La trama. Nella seconda stagione della serie, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Mercoledì’ Addams, di cosa parla la seconda stagione su Netflix

