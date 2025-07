Mercoledì 2 Tim Burton fa tappa ad Amalfi prima di sbarcare a Giffoni per promuovere la serie Netflix

Continua il Doom Tour in Italia: dopo la tappa romana che ha ospitato il grande evento di presentazione della seconda stagione della serie Mercoledì, Tim Burton è sbarcato a sorpresa ad Amalfi. Oggi, 25 luglio, il regista è super ospite al Giffoni Film Festival, dove i fan della serie hanno VUTO l’occasione di incontrarlo e saperne di più sull’iconico personaggio della famiglia Addams. In attesa del debutto della seconda stagione – che arriverà su Netflix in due parti, la prima dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre – Netflix ha confermato ufficialmente il rinnovo di Mercoledì con la terza stagione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

