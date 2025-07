Mercato Milan in corso riflessioni su Adli! Spunta l’interesse di una squadra di Serie A per lui le ultime

Mercato Milan, sono in corso alcune riflessioni sul futuro Adli! C’è l’interesse di una squadra di Serie A per lui, le ultime Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo e uno dei nomi in uscita che sta attirando l’attenzione è quello di Yacine Adli, centrocampista franco-algerino classe 2000, noto per la sua visione di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Milan, in corso riflessioni su Adli! Spunta l’interesse di una squadra di Serie A per lui, le ultime

Calciomercato Milan, Adli destinato a tornare: cosa riserva il futuro - Calciomercato Milan, Adli potrebbe tornare in rossonero? Ne parla Nicolò Schira, esperto di mercato. Ecco il futuro futuro di Yacine

Calciomercato Milan, Adli tornerĂ in rossonero: la Fiorentina non lo riscatta - Calciomercato: Yacine Adli, centrocampista che ha giocato quest'anno con la Fiorentina, sembrerebbe destinato a tornare al Milan

Milan, Adli saluta la Fiorentina: “Grazie Firenze. Non dimenticherò mai …” - Yacine Adli torna al Milan. Il centrocampista prossimo al rientro in rossonero, ha salutato la Fiorentina sui social.

Sky Sport: il Sassuolo non molla Adli, ma il francese glissa. La Juve Stabia sul giovane Sia; Adli e Vasquez convocati per il ritiro del Milan Futuro: sono fuori dal progetto, le strade sul mercato. Assenti Origi e Bennacer; Milan, Spartak Mosca interessato a Emerson Royal e Adli.

Adli Milan, il francese ha una preferenza per il proprio futuro: l’ha detto a Tare, lavori in corso - Adli Milan, il centrocampista francese vorrebbe rimanere in Serie A se dovesse lasciare il club rossonero: Arabia in standby Il futuro di Yacine Adli nel calciomercato Milan sembra ormai segnato. Scrive milannews24.com

