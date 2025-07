Mercato la Cremonese accelera | preso Pezzella Audero vicinissimo E spunta l’idea Colpani

Cremona, 25 luglio 2025 – La Cremonese intensifica la sua preparazione in vista del ritorno in serie A sia sul campo che sul mercato. Su quest’ultimo fronte la società grigiorossa ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Pezzella (classe ’97), che è arrivato a titolo definitivo dall’Empoli per offrire nuove soluzioni sugli esterni alla formazione di mister Davide Nicola. A breve l’ex giocatore azzurro, che prima di approdare in Toscana ha militato in squadre come Palermo, Udinese, Genoa, Atalanta e Lecce, sarà seguito da altre new entry, visto che non solo sono diversi i nomi che vengono accostati alla matricola grigiorossa, ma sembra che sia stato trovato l’accordo per portare a Cremona il portiere che dovrebbe trasmettere sicurezza nel caso, sempre più vicino, di partenza di Andrea Fulignati (che gradirebbe il ritorno vicino a casa passando all’Empoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato, la Cremonese accelera: preso Pezzella, Audero vicinissimo. E spunta l’idea Colpani

