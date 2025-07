Mercato Juve quel portiere non rinforzerà la rosa bianconera! Andrà in quella neo promossa in Serie A | l’operazione è in dirittura d’arrivo!

Mercato Juve, niente da fare per quell’obiettivo: la Vecchia Signora se lo lascia sfuggire! Andrà in quella neo promossa in Serie A. Emil Audero è pronto a vestire la maglia della Cremonese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il trasferimento del portiere ex Sampdoria è ormai in fase avanzata, e Audero è atteso a Cremona per firmare il contratto che lo legherà al club grigiorosso. Questo affare arriva dopo che la Cremonese ha visto sfumare la trattativa per Pierluigi Gollini, ma ha rapidamente trovato una valida alternativa in Audero, che è pronto a intraprendere una nuova sfida nella sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, quel portiere non rinforzerà la rosa bianconera! Andrà in quella neo promossa in Serie A: l’operazione è in dirittura d’arrivo!

