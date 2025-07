Mercato Juve mossa del Napoli per quel centrocampista! C’è già una bozza d’accordo tra le parti ma manca ancora quello tra le società | c’è distanza!

Mercato Juve, quel calciatore è nel mirino del Napoli! Bozza dell’accordo tra le parti già pronta, adesso manca l’intesa con le società . Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sky Sport, il Napoli sta seriamente valutando l’acquisto di Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa. Il giovane talento ha avuto una stagione di grande impatto con i liguri, mostrando qualità tecniche e una maturità sorprendente, guadagnandosi così l’interesse di club importanti, tra cui il Napoli. Mercato Juve, la trattativa tra le due parti può entrare nel vivo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, mossa del Napoli per quel centrocampista! C’è già una bozza d’accordo tra le parti, ma manca ancora quello tra le società : c’è distanza!

In questa notizia si parla di: napoli - juve - centrocampista - bozza

Ceccarini rivela: «Napoli e Juve duellano per quattro attaccanti! E l’Inter sta riaccedendo i riflettori su un ex bianconero…» - di Redazione JuventusNews24 Ceccarini ha fatto il punto sulle mosse delle rivali della Juve, più precisamente su quelle di Napoli e Inter.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio #napoli #acmilan Vai su Facebook

Napoli, accordo raggiunto per Lucca; Mercato Juve: prima offerta del Valencia per Arthur, colpo Firmino in attacco; Mercato Juve, il Napoli spinge per quel centrocampista!.

Genoa-Juventus seerie A - L’accordo con il ragazzo è già stato bozzato, ma manca una parte difficile Secondo quanto riportato da Luca Cilli dagli studi di Sky Sport, il Napol ... Secondo juventusnews24.com

Napoli, De Laurentiis prova a soffiare un centrocampista alla Juve - Sul centrocampista danese del Tottenham si è attivata da tempo la Juventus con Allegri come sponsor principale. Segnala calciomercato.com