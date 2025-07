Mercato Juve | filo diretto Sesko Kolo Muani C’è un intreccio con la Premier che può far sorridere i bianconeri Ultimi sviluppi importantissimi

Mercato Juve: intreccio tra Sesko e Kolo Muani. Filo diretto con la Premier League che può far sorridere i bianconeri. NovitĂ importanti. Un clamoroso effetto domino che parte dall’Inghilterra potrebbe sbloccare una delle trattative piĂą complesse del mercato Juve. Secondo le ultime indiscrezioni, il Newcastle avrebbe individuato un nuovo, grande obiettivo per il suo attacco, una mossa che, se concretizzata, libererebbe di fatto la pista che porta a Randal Kolo Muani, la prioritĂ assoluta per l’attacco bianconero. Il piano del Newcastle: se parte Isak, assalto a Sesko. Tutto parte dal futuro di Alexander Isak, talentuoso centravanti svedese e stella del Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: filo diretto Sesko Kolo Muani. C’è un intreccio con la Premier che può far sorridere i bianconeri. Ultimi sviluppi importantissimi

