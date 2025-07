Mercato Inter Lookman e Leoni | doppio colpo possibile? La strategia di Ausilio passa dalle cessioni

: le richieste di Atalanta e Parma restano alte. Dopo aver giĂ concluso gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, i dirigenti del mercato Inter non si fermano e puntano a completare la rosa per la prossima stagione con altri rinforzi. Il tecnico Cristian Chivu è particolarmente interessato a rinforzare l’attacco e la difesa, con i nomi di Ademola Lookman dell’ Atalanta e Giovanni Leoni del Parma che restano al centro delle trattative. Lookman, il rinforzo in attacco. Per Lookman, che ha dimostrato di essere un attaccante di grande valore, l’ Inter sarebbe disposta a offrire 45 milioni di euro per strapparlo alla Dea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Lookman e Leoni: doppio colpo possibile? La strategia di Ausilio passa dalle cessioni

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista - di Redazione Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista del club nerazzurro.

Lookman-Leoni: l’Inter aumenta il tesoretto; L'Inter vara la strategia sul mercato: priorità a Lookman, il dossier Leoni può attendere; Inter, da Asllani a Buchanan: il tesoretto per Lookman e Leoni arriva dagli esuberi.

Lookman-Leoni: l'Inter aumenta il tesoretto - È con la vendita dei tanti giocatori in esubero che i nerazzurri cercano fondi: per Ademola si aspetta Oaktree e l'Atalanta, poi assalto al difensore ...

Inter, da Asllani a Buchanan: il tesoretto per Lookman e Leoni arriva dagli esuberi - Dopo la prima offerta di 40 milioni respinta dall'Atalanta, l'Inter sta preparando un nuovo rilancio per Ademola Lookman, obiettivo dichiarato in questa seconda parte della sessione estiva di mercato.