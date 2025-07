Mercato in uscita Il diesse Guerri lavora agli esuberi Mastalli da piazzare

Con il progetto che prevede la linea, eufemisticamente, verde, il mercato della Robur si concentra al momento con i movimenti in uscita. Il primo della lista di quei calciatori da ‘piazzare’ è Mastalli, che fin dal primo giorno di ritiro lunedì scorso era completamente fuori dal progetto. Difficile però trovare una sistemazione gradita al mediano ex Alessandria e Juve Stabia, che punta a tornare nei professionisti, dove ha sempre giocato ad eccezione della stagione scorsa trascorsa appunto nel Siena. Nelle scorse settimane c’era stato un sondaggio del Piacenza che però non ha dato i frutti sperati perché Mastalli prima di accettare la D vuole come detto attendere una proposta dal piano di sopra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato in uscita. Il diesse Guerri lavora agli esuberi. Mastalli da piazzare

In questa notizia si parla di: mercato - uscita - mastalli - piazzare

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Milan, Tare DS. La protesta dei tifosi, il mercato (in uscita) si infiamma - Le notizie più importanti pubblicate sul Milan nella mattina di sabato 24 maggio 2025: c'è il DS, i tifosi contestano, il mercato incombe

Mercato Roma: Dovbyk tra redenzione e cessione, Lucca per il futuro e Abraham in uscita - Roma 31 maggio 2025 - È una questione di giorni, ma a breve sarà ufficializzato l'approdo in giallorosso di Gian Piero Gasperini.

Il mercato è sempre vivo. Esuberi da piazzare. Lollo, Mastalli, Giannetti e Di Paola in uscita; Tutte le news di oggi di Livorno -; Mercato in uscita. Il diesse Guerri lavora agli esuberi. Mastalli da piazzare.

Mercato in uscita. Il diesse Guerri lavora agli esuberi. Mastalli da piazzare - Con il progetto che prevede la linea, eufemisticamente, verde, il mercato della Robur si concentra al momento con i ... Secondo sport.quotidiano.net

Il mercato è sempre vivo. Esuberi da piazzare. Lollo, Mastalli, Giannetti e Di Paola in uscita - Cercare di piazzare gli esuberi e liberare il posto ad eventuali nuove pedine per puntellare la rosa nei reparti ... Da lanazione.it