Meno anticipazioni in arrivo | Samsung vuole blindare le One UI del futuro

Samsung risolve una falla nel suo sistema di aggiornamento: niente più leak per le future versioni della One UI?

Samsung lancia il Galaxy S25 Edge, il telefono spesso meno di 6 millimetri: prezzo e caratteristiche - Samsung ha lanciato Galaxy S25 Edge, l'ultimo smartphone della famiglia S25. È lo smartphone più sottile tra i Galaxy: 5,8 millimetri.

Smartphone in Europa, si vende meno si vende meglio. Samsung leader, Apple regina degli 800 euro, boom di Google - Il mercato europeo degli smartphone ha registrato una lieve contrazione del 2% nel primo trimestre 2025, attestandosi a 32,4 milioni di unità spedite.

MediaWorld propone Samsung Galaxy S25 Edge a meno di 1000€ - Samsung Galaxy S25 Edge raggiunge un nuovo minimo storico su MediaWorld grazie al coupon. Scopri l'offerta L'articolo MediaWorld propone Samsung Galaxy S25 Edge a meno di 1000€ proviene da TuttoAndroid.

Samsung produrrà i chip di Galaxy S26 ma non saranno Exynos - Samsung potrebbe produrre i chip per la serie Galaxy S26, ma non si tratta dell'Exynos 2600 come molti potrebbero pensare. Riporta msn.com

Samsung Galaxy Z Fold8 con display senza pieghe: la spinta potrebbe arrivare… da Apple - Samsung potrebbe affidarsi a una nuova cerniera per eliminare le pieghe del display di Galaxy Z Fold8, anticipando Apple. Scrive tuttoandroid.net