Meloni in copertina su Time | Dove sta portando l’Europa premier una delle figure più interessanti del continente ma politicamente ambigua

Nel ritratto del Time vengono evidenziate anche le ambiguitĂ ideologiche di Meloni, i legami con l’estrema destra e le sue politiche giudicate autoritarie e restrittive sui diritti Giorgia Meloni è in copertina dell'ultimo numero di Time, una delle riviste piĂą importanti del mondo, con un lun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni in copertina su Time: “Dove sta portando l’Europa”, premier “una delle figure piĂą interessanti del continente”, ma “politicamente ambigua”

Albania, rimpatri, liste d’attesa: le balle di Meloni al premier time in Senato - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Senato, ha risposto su liste d'attesa, migranti in Albania, spese per il riarmo e non solo.

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Il duello era atteso e duello è stato. Prima con Giuseppe Conte, sul piano di riarmo e sulla situazione a Gaza.

Il testo del botta e risposta tra Renzi e Meloni al premier time - Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del botta e risposta avuto ieri al premier time da Matteo Renzi e Giorgia Meloni.

