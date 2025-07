Meghan Markle la madre Doria abbandona la casa della figlia | Non ce la faceva più

Controversie e scandali sono da tempo il pane quotidiano di Meghan Markle. Questa volta è coinvolta la madre Doria, una delle poche persone di cui la Duchessa di Sussex può fidarsi. Ma anche con lei l’ex attrice si è dimostrata altezzosa e lamentosa, scatenando così la furia della 68enne, che non ha esitato a fare i bagagli e ad andare via. La madre di Meghan Markle va via di casa. La madre di Meghan Markle, Doria, ha lasciato la villa di Montecito ed è tornata Los Angeles dopo un anno e mezzo trascorso con la figlia, il Principe Harry e i nipoti Archie e Lillibet. Sebbene abbia parlato di aver “chiuso il cerchio” e abbia espresso il desiderio di tornare alla sua routine, media come Radar Online assicurano che la convivenza sarebbe diventata insostenibile ed emotivamente logorante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle, la madre Doria abbandona la casa della figlia: “Non ce la faceva più”

