Medvedev sceglie Sinner per aprire un'attività assieme | Mi serve qualcuno freddo come Jannik

Daniil Medvedev fa un solo nome quando si tratta di scegliere il suo socio in un'attivit√† da aprire assieme: Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Musetti supera Medvedev 7-5, Paolini rimonta e Sinner sfida Cerundolo a Roma - Nel corso di un match estremamente combattuto, Musetti ha avuto la meglio su Medvedev con il punteggio di 7-5, dopo aver concluso il set in regime di parità.

Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti. Musetti supera Medvedev e pioggia. Paolini in semifinale - Missione compiuta, anche se con un po' di fiatone. Jannik Sinner supera anche l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis L'articolo Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti.

Internazionali Roma 2025 live, oggi la sfida Sinner-Cerundolo. In campo anche Musetti contro Medvedev e Paolini-Shnaider - Roma, 13 maggio 2025 - Continua l'avventura degli azzurri Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento a Roma.

#Wimbledon: vittoria storica per Jannik Sinner, primo italiano a conquistare il titolo. Battuto Alcaraz 3-1. Il commento di Adriano #Panatta al #Tg1. Vai su Facebook

