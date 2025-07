Medico di base va in pensione dopo 30 anni | targa ricordo in Comune

Dopo 30 anni di ininterrotto servizio sul territorio, la dottoressa Maddalena Romano, medico di base del comune di Cervino, ha salutato ufficialmente la comunità andando in pensione. Per celebrare questo importante traguardo professionale e umano, nella mattinata di ieri (24 luglio) si è svolta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

