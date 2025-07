Medicina oggi l’ultimo giorno per iscriversi al semestre aperto

Le procedure vanno effettuate online, insieme alla scelta della sede e del corso di laurea affine da frequentare in caso di bocciatura.

Sono in corso iscrizioni al semestre aperto per i corsi di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria alla Sapienza Per iscriversi al semestre aperto presso Sapienza Università di Roma sarà necessario indicare, come prima scelta, una delle sedi Vai su Facebook

Ammissione a semestre filtro Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria; Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia; Medicina: il 12 gennaio 2026 la pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito.

Medicina, pubblicata la data della nuova graduatoria nazionale. Ecco come funziona il semestre filtro - Il decreto firmato dalla Ministra Bernini definisce in modo ufficiale i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di immatricolazione per l'anno accademico 2025-

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Intanto la Cattolica stanzia 1,7 milioni di euro per garantire le borse di studi