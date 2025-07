Medici e infermieri aggrediti arrivano le guardie armate negli ospedali | parte la maxi gara

PORDENONE - Garantire che almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni sia riservato alle donne e un ulteriore 30 per cento ai giovani: è questa una delle condizioni più rilevanti.

