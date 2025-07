Medaglia al Merito civile a luogotenente della guardia costiera di Genova | salvò 22 marittimi bloccati

Nel corso della cerimonia nazionale per celebrare il 160esimo anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto il 22 luglio scorso, un momento solenne è stato dedicato al conferimento delle onorificenze in riconoscimento del coraggio, della professionalitĂ e dello spirito di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: medaglia - merito - civile - luogotenente

Concorsi scuola: sarà valutato il merito sportivo, è nel nuovo decreto pubblica amministrazione. 12 punti per una medaglia d’oro? - Con l’approvazione definitiva del decreto legge in materia di pubblica amministrazione (il cosiddetto decreto PA) il Parlamento ha introdotto un insieme articolato e variegato di disposizioni – racchiuse in 22 articoli –  che interessano direttamente gli enti locali, le modalità di accesso ai concorsi pubblici e i criteri di gestione del personale, con l’obiettivo di razionalizzare i meccanismi esistenti e favorire un maggior raccordo tra le esigenze delle amministrazioni e la valorizzazione delle competenze.

La città di Cavarzere insignita della medaglia d'oro al merito civile - «Con grande emozione e profondo senso di responsabilità , comunico alla cittadinanza che il presidente della Repubblica ha conferito alla città di Cavarzere la medaglia d'oro al merito civile».

Medaglia al merito civile. A settembre ci sarà la targa. Ma è lite sulle mozioni - Il prossimo 19 settembre, anniversario della Liberazione della città , sarà inaugurata la targa per commemorare il conferimento a Pietrasanta della medaglia d’argento al merito civile.

Antonio Marieni di Luigi e di Maddalena Bellasio, nacque il 19 novembre 1837 a Bergamo; nel nutrito medagliere dell’immagine del monumento funebre spicca la medaglia commemorativa (la prima a sx) per le campagne per l’indipendenza italiana recante tr Vai su Facebook

Medaglia al Merito civile a luogotenente della guardia costiera di Genova: salvò 22 marittimi bloccati; Rapallo: soccorse 22 marittimi durante la mareggiata, medaglia al merito per il luogotenente Orlando; Carabinieri di Catanzaro, consegnata la medaglia di bronzo al Merito Civile e la medaglia Mauriziana I PREMIA.

Medaglia al Merito civile a luogotenente della guardia costiera di Genova: salvò 22 marittimi bloccati - A Vincenzo Orlando medaglia di bronzo al merito civile per aver salvato 22 marittimi rimasti bloccati in mare durante l'ondata di maltempo che colpì il Tigullio nell'ottobre 2018 ... Scrive genovatoday.it

Rapallo: soccorse 22 marittimi durante la mareggiata, medaglia al merito per il luogotenente Orlando - Direzione Marittima della Liguria Nel corso della cerimonia nazionale per celebrare il 160° anniversario dell’istituzione del ... Da msn.com