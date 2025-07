Maxi truffa scoperta in Sicilia | oltre 3 milioni di litri di latte maltese venduti come italiano

È stata scoperta in Sicilia una maxi truffa alimentare dalla Guardia di Finanza, che ha rilevato l'introduzione, nell'ultimo anno, in un centro di stoccaggio di latte alimentare di circa 3 milioni di litri di latte pastorizzato di provenienza maltese. I presunti responsabili sono stati deferiti all'autoritĂ giudiziaria competente per le ipotesi delittuose di falsitĂ materiale e di frode in commercio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

