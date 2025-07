Maxi furto ai ’Due Ponti’ Rubate selle pregiate

Uno dei centri ippici più noti e frequentati della riviera è stato preso di mira da una banda ladri. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, nel maneggio del Circolo ippico "Due Ponti" di via Fenili. Siamo nella frazione di Sala di Cesenatico, dove vivono oltre 3mila persone le cui famiglie sono principalmente dedite alle attività inerenti l’agricoltura e l’artigianato. Si tratta di un colpo ingente, con merce rubata per il valore di varie migliaia di euro. A colpire è stata sicuramente una banda organizzata, che ha studiato bene il piano, sapeva dove entrare, come eludere i sistemi di entrata della tenuta, quali strade percorrere per entrate e quali direzioni prendere per uscire dall’abitato di Sala e raggiungere le arterie principali per darsi alla fuga e mettere in sicurezza il bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

