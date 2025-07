Maxi blitz dell’Antimafia per stanare Cubeddu carceriere di Soffiantini

Maxi blitz dell’antimafia, nella mattinata di giovedì 24 luglio, nelle abitazioni di familiari e amici del super latitante Attilio Cubeddu. Nato il 2 marzo 1947 ad Arzana, in provincia di Nuoro, è uno degli ultimi grandi ricercati della storia criminale italiana. Il suo nome è legato a doppio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Germania, maxi-blitz contro il gruppo di ultradestra “Cittadini del Reich”. “Avevano creato un contro-Stato” - Il governo di Berlino ha messo al bando il più grande gruppo di “ Cittadini del Reich “, un’organizzazione di estrema destra che si autodefinisce “ Regno di Germania ” e cerca di minare l’ordine democratico del Paese.

Colpo alla 'ndrangheta, dalla droga alla politica corrotta: maxi blitz dei carabinieri. Scattano 97 arresti in tutta Italia - Colpiti alcuni dei piĂą potenti clan: traffico internazionale di droga e scambio elettorale politico-mafioso

Blitz contro la ’Ndrangheta: cinque arresti tra Calabria, Piemonte ed Emilia. Per i pm gestivano un maxi giro di estorsioni - Un nuovo colpo alle cosche della ’Ndrangheta è stato inferto questa mattina all’alba, con un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro.

Maxi blitz dell'Antimafia in Ogliastra: caccia al super latitante Attilio Cubeddu

Caccia ad Attilio Cubeddu, maxi blitz del Ros in Sardegna contro la rete di complici del superlatitante - Blitz del Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri che ha eseguito circa venti perquisizioni domiciliari, sotto il coordinamento della procura distrettuale Antimafia di Roma, nei confr ... Lo riporta msn.com

Caccia ad Attilio Cubeddu: maxi blitz del ROS contro i fiancheggiatori del superlatitante - Nuoro Nelle prime ore del mattino di oggi 24 luglio 2025, un'imponente operazione del Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei carabinieri ha portato all’esecuzione di circa venti perquisizioni dom ... Da msn.com