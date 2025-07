mauro icardi pronto a denunciare wanda nara quel video diffuso per diffamare

La battaglia legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara, separati da mesi, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il calciatore ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per avviare "tutte le azioni necessarie" a perseguire penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn della quale sostiene di essere stato vittima da parte della moglie. Come riporta l'Adnkronos, il calciatore ha appreso "con sconcerto" che un suo video intimo, condiviso in maniera riservata ed esclusiva con la moglie all'epoca della loro relazione coniugale, sarebbe stato diffuso online "con l'obiettivo di diffamare" lui e di turbare il rapporto con l'attuale compagna Eugenia Suarez. 🔗 Leggi su Iltempo.it

