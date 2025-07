Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per aver diffuso un suo video intimo

Mauro Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per avviare "tutte le azioni necessarie" a perseguire penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn di cui sostiene di essere stato vittima da parte della ex moglie. 🔗 Leggi su Today.it

