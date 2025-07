. Il calciatore ha scoperto che la divulgazione di un video privato. Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray ed ex capitano dell’ Inter, ha deciso di intraprendere azioni legali contro Wanda Nara, sua ex moglie, accusandola di aver diffuso un video intimo che lo riguarda, un atto che definisce “grave condotta di revenge porn”. Secondo quanto riportato dall’ Adnkronos, Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani, Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino, per avviare tutte le azioni necessarie per perseguire penalmente l’ex moglie. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mauro Icardi, avviate azioni legali per revenge porn contro l’ex moglie Wanda Nara