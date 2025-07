Maturità un esame da riformare? Il parere di un’alunna | È solo una messinscena mal costruita che non premia il merito ma l’azzardo e l’improvvisazione

L'esame di maturità 2025 si è trasformato in un vero e proprio caso nazionale, con un'ondata di critiche che ha coinvolto studenti, docenti e opinionisti.

Maturità, altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano - Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo ‘sciopero’ all’orale della Maturità, con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce.

L'esame di maturità dei vip, gioie e dolori. Carlo Conti: “Mi ero rotto una gamba, arrivai in barella” - Firenze, 18 giugno 2025 – Oggi li vediamo padroneggiare palchi, studi televisivi, set e viene difficile immaginarli tra i banchi di scuola con l’ansia per gli esami di maturità, ad arrossire di fronte alla commissione o ad ammattire su una traccia.

Rifiuta l’esame orale di maturità, un caso a Pesaro: “Ho letto il mio discorso” - Pesaro, 12 luglio 2025 – La protesta contro l’esame di maturità arriva nelle Marche. Dopo i casi di Padova, Belluno e Treviso, nei giorni scorsi anche a Urbino una studentessa si è rifiutata di sostenere la prova orale dell’esame di Stato.

L'ORALE DELLA COSIDDETTA MATURITÀ di Mauro Piras Il percorso scolastico dello studente italiano finisce nel modo più mediocre. L'orale dell'esame finale (quello che chiamiamo ancora pigramente "di maturità") è una sequela di approssimazioni e supe

