Matteo Ricci sul caso Affidopoli | Io sono parte lesa E al M5s | Non accetto lezioni di onestà

Pesaro, 25 luglio 2025 – Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi, sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura. Il suo sarà uno dei 24 interrogatori previsti nell'ambito dell' inchiesta pesarese denominata Affidopoli. Ed è su di lui che si concentrano gran parte delle attenzioni. Se si presenterà, se parlerà e soprattutto se dovesse confermare l'impianto accusatorio, per qualcuno potrebbero aprirsi le cataratte. A partire da Matteo Ricci, ex sindaco e oggi eurodeputato, in corsa per la presidenza della Regione Marche e indagato per concorso in corruzione. Contattata telefonicamente, l'avvocata di Santini, Paola Righetti, si è trincerata dietro un "": "Non vogliamo clamore sulla pratica finché non vediamo i documenti", ha detto con fermezza.

