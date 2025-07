Matteo Ricci Pina Picierno contro Giuseppe Conte | Ridotto a capo del tribunale del popolo

"Da 'avvocato del popolo' a capo del tribunale del popolo: Conte pretende di 'leggere le carte' sull'inchiesta che coinvolge Matteo Ricci e poi di emettere la sua personale sentenza; Il giustizialismo a corrente alternata del M5S — che difese Appendino da una condanna — ora si abbatte su un amministratore specchiato e stimato come Ricci. Un'alleanza non si costruisce sulla graticola di un presunto moralismo, e nemmeno su una presunta superioritĂ morale che non esiste, e proprio a nessuno è consentito autonominarsi giudice e censore. SerietĂ , per favore: gli amministratori e i candidati del Partito Democratico meritano rispetto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Ricci, Pina Picierno contro Giuseppe Conte: "Ridotto a capo del tribunale del popolo"

"Da 'avvocato del popolo' a capo del tribunale del popolo". Così la dem #PinaPicierno su X commenta la mossa "giustizialista" di #GiuseppeConte nei confronti di #MatteoRicci Vai su X

