Matteo Ricci indagato | Italo Bocchino lo aveva anticipato più di un mese fa

Roma, 25 lug. (askanews) - Sta diventando un caso l'avviso di garanzia a Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Marche; non solo per l'evento in sé ma perché già un mese e mezzo fa il provvedimento giudiziario era stato preannunciato dall'ex parlamentare di AN e direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino, oggi consulente del presidente delle Marche Francesco Acquaroli, Fratelli d'Italia, ricandidato dal centrodestra alle elezioni di fine settembre appunto contro Ricci. L'europarlamentare Pd, già sindaco di Pesaro, è ufficialmente indagato da qualche giorno riguardo a un'inchiesta su un suo stretto collaboratore per scambi fra utilità elettorali e appalti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matteo Ricci indagato: Italo Bocchino lo aveva anticipato più di un mese fa

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

Ricci a La7: “Bocchino da un mese e mezzo diceva che mi sarebbe arrivato un avviso di garanzia. È inquietante” - Ma da un mese e mezzo Bocchino diceva a tutti che mi sarebbe arrivato un avviso di garanzia”. Secondo ilfattoquotidiano.it