Matteo Ricci assalto alla sede Pd? E danno la colpa alla destra

La sede elettorale di Matteo Ricci all’interno della Galleria Dorica ad Ancona è stata vandalizzata. Sulle vetrate dove sono affissi i manifesti è comparsa la scritta “ladro”. Scritta poi rimossa con dell’altro colore nero. Dall’entourage di Ricci fanno sapere che la digos è stata avvisata di quanto accaduto. A denunciare l’atto vandalico è stato Giacomo Perelli, consigliere comunale Pd ad Ancona, che ha dato la colpa al «clima d’odio che ha costruito la destra». «L’imbrattamento della sede elettorale di Matteo Ricci ad Ancona è un gesto vigliacco, frutto di un clima sempre più avvelenato da chi, incapace di reggere il confronto, preferisce ricorrere alla delegittimazione dell'avversario politico», ha dichiarato Augusto Curti, deputato del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Ricci, assalto alla sede Pd? E danno la colpa alla destra...

