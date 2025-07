Matteo Ricci alla cena dei mille | Io sotto attacco Non ho preso un soldo per me

Pesaro, 25 luglio 2025 – “Non parlo”. Matteo Ricci è arrivato alla sua cena elettorale dribblando la cortina di giornalisti pronti a fare domande sull’avviso di garanzia, sugli equilibri con gli alleati in coalizione e volendo sulla sua volontĂ di continuare la corsa per conquistare la Regione Marche. “Parlo dopo” ha detto mentre anche i cameraman e gli inviati delle testate nazionali hanno preso, letteralmente, ad inseguirlo in codazzo tra i tavoli disposti a forma di “Marche”. Ricci indagato, Schlein rompe il silenzio: “Resta il nostro candidato nelle Marche”. Conte prende tempo Matteo Ricci in Baia Flaminia Troupe televisive da Roma e Milano - presenti Tg1, Tg3 e Mediaset - hanno aspettato ore il suo arrivo, ma quando ciò è accaduto, l’europarlamentare ha glissato l’invito dei microfoni, godendosi gli applausi dei circa 2000 presenti a Baia Flaminia, di cui 1200 i prenotati alla cena, pompato sul riff di chitarra di “Seven nation army”, una metafora della lotta personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Ricci alla cena dei mille: “Io sotto attacco. Non ho preso un soldo per me”

In questa notizia si parla di: matteo - ricci - cena - mille

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

? Una cena, mille luci, un messaggio per il futuro delle Marche Venerdì 25 luglio a Pesaro – Baia Flaminia, arriva “Mille a cena con Matteo”, la prima tappa del tour “Ricci on the beach”, promosso da Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla pres Vai su Facebook

Pesaro, “Mille a cena con Matteo”: a Baia Flaminia la prima tappa del “Ricci on the beach” Vai su X

Mille a cena con Matteo Ricci alla cena elettorale a Pesaro; “Mille a cena con Matteo” a Pesaro, Ricci riparte ma i 5 Stelle tacciono. Imbrattata la sede ad Ancona; Matteo Ricci alla cena dei mille: “Io sotto attacco. Non ho preso un soldo per me”.

Matteo Ricci, tutti i retroscena sulle cene elettorali: «Ci chiedevano di pagare in nero» - Parla il titolare di un catering che ha impiattato i banchetti elettorali del candidato dem nelle Marche: «Un’azienda pubblica avrebbe dovuto coprire parte della spesa. Riporta panorama.it

Tutti a cena con Matteo. Il popolo Pd non lo molla. Ma i 5 Stelle "in stand by" - Lugli: "Ci hanno detto di temporeggiare". Scrive msn.com