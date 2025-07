Matteo Paroli nominato presidente dell' Autorità di sistema portuale

Matteo Paroli, come previsto, è il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dopo aver diretto il commissariamento dell'ente dallo scorso giugno.Paroli, avvocato classe 1969, è entrato a far parte dell'Autorità portuale di Livorno nel 1997, diventandone poi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: paroli - autorità - portuale - matteo

Autorità portuale, Matteo Paroli nuovo commissario - Sarà Matteo Paroli il nuovo commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, a partire da lunedì 16 giugno.

Porto: primo giorno di lavoro per il neo commissario dell'Autorità Portuale Matteo Paroli - "Si è ufficialmente insediato Matteo Paroli in qualità di Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, subentrando nella gestione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure in una fase cruciale per il futuro dello scalo ligure e del sistema logistico.

Autorità portuali, arrivato alla Camera l’ultimo ok a Paroli. Bagarre sulle nomine di Roma e Bari - Riprende dopo lo stallo delle ultime settimane il voto alle commissioni parlamentari per la nomina dei nuovi presidenti delle Autorità di sistema portuale italiane.

L’aria di Genova non diventa salubre per legge. Il rispetto degli attuali limiti di legge, in ambito portuale, non garantisce la salute di chi e’ esposto alle emissioni portuali. Durante una recente intervista a PrimoCanale, Matteo Paroli, Commissario Autorità di Sist Vai su Facebook

Matteo Paroli nominato presidente dell'Autorità di sistema portuale; Matteo Paroli nominato presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale; Firmata la nomina di Matteo Paroli a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.