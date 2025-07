Matrimoni dal mondo le tradizioni delle nozze negli Emirati Arabi

Caratterizzati da sontuosi banchetti e vivaci festeggiamenti, i matrimoni negli Emirati Arabi sono degli eventi di grande rilevanza sociale. In essi convivono la sacralità del rito e la convivialità della festa, il tutto condito da antiche tradizioni ed usanze tramandate di generazione in generazione. Dalle elaborate cerimonie dell’henné alle vivaci processioni nuziali, i matrimoni emiratini vedono i futuri sposi protagonisti di molti riti ed eventi: profondamente ancorati alle tradizioni locali, conservano ancora intatto il fascino di sempre. Tradizioni pre-matrimoniali negli Emirati Arabi. Storicamente, i matrimoni negli Emirati Arabi erano combinati dalle famiglie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze negli Emirati Arabi

