Mason Mount afferma che il Manchester United deve qualificarsi per l’Europa la prossima stagione

2025-07-25 09:01:00 Breaking news: Mason Mount afferma che la prioritĂ del Manchester United per la stagione a venire è assicurarsi il calcio europeo, a seguito di una campagna deludente che li ha lasciati fuori dalla competizione continentale. La prossima stagione segna solo la seconda volta dagli anni ’80, quando i club inglesi furono banditi dall’Europa dopo il disastro dello stadio Heysel, che lo United non sarĂ presente in un torneo europeo. Il loro 15 ° posto in Premier League lo scorso mandato, combinato con una sconfitta per il Tottenham nella finale di Europa League, significa che Old Trafford sarĂ senza serate europee per la prima volta dalla stagione 2014-15. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lo United perde 4-3 contro il Brentford, continua la sua stagione “da Dr. Jekyll e Mr. Hyde” (Daily Mail) - Il Manchester United ormai sta pensando solo all’Europa League; le retrocessioni in Premier League sono già scritte, e non coinvolgono i Red Devils, che ora sono quindicesimi a 39 punti dopo la sconfitta 4-3 contro il Brentford.

Real Betis cerca di mantenere il Manchester United Flop Antony per un’altra stagione - 2025-05-06 14:00:00 Il web non parla d’altro: Il Real Betis tenterà di estendere l’incantesimo di prestito di Antony a La Liga per un’altra stagione se il Manchester United non può venderlo quest’estate.

Europa League, si va verso la finale tutta inglese: Manchester United e Tottenham si giocano il riscatto di una pessima stagione - Europa League, Manchester United e Tottenham vincono e mettono una ipoteca sulla finale del San Mames: derby inglese in vista Manchester United e Tottenham si avvicinano a grandi passi verso una finale tutta inglese in Europa League dopo le vittorie nette nelle semifinali d’andata.

Guarda il gol da centrocampo di Mason Mount; Napoli, senti Garnacho dopo Tottenham-Manchester United: “Una stagione di m*a. Futuro? Vedrò...”; Premier League, altro colpo per il Manchester United: per Diallo stagione finita.

