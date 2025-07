Mase pubblicato decreto di rinnovo Aia per l' ex Ilva

E' stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica rinnova l' Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'esercizio degli impianti dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria, a Taranto. Lo fa sapere il Mase in una nota. "Si tratta di un provvedimento fondamentale - afferma il Ministro Gilberto Pichetto - perchĂ© coniuga la necessitĂ di garantire la continuitĂ produttiva di un polo strategico per il Paese con la massima attenzione alla tutela della salute e dell'ambiente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mase, pubblicato decreto di rinnovo Aia per l'ex Ilva

In questa notizia si parla di: mase - pubblicato - decreto - rinnovo

Dal 12 al 20 luglio si terranno le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari dell'EPAP, ente previdenziale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Le nostre pensioni sono una cosa seria, che richiede attenzione e partecipazione nel presente per la seren Vai su Facebook

Mase, pubblicato decreto di rinnovo Aia per l'ex Ilva; Mase, pubblicato decreto di rinnovo Aia per l'ex Ilva; Ex Ilva, Mase: pubblicato il decreto di rinnovo dell’AIA per gli impianti di Acciaierie d’Italia.

Mase, pubblicato decreto di rinnovo Aia per l'ex Ilva - E' stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica rinnova l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per l'esercizio degli impianti dello stabilimento sid ... Da ansa.it

Ex Ilva, Mase: pubblicato il decreto di rinnovo dell’AIA per gli impianti di Acciaierie d’Italia - È stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio degli impianti dello sta ... finanza.repubblica.it scrive