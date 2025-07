MARVEL Cosmic Invasion sono in arrivo Silver Surfer e Beta Ray Bill

L’editore Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) e Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX) hanno sorpreso i fan del Comic-Con di San Diego svelando il nuovo duo che si unirĂ al roster giocabile di MARVEL Cosmic Invasion. Il picchiaduro in stile arcade con un’incredibile varietĂ di personaggi che ripercorrono le epoche d’oro di MARVEL uscirĂ nel 2025 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e Xbox. Come svelato durante il panel “MARVEL Cosmic Invasion Deep Dive – Un approccio nostalgico ai tuoi personaggi preferiti”, due nuovi arrivati hanno debuttato in un trailer con un’animazione degna di un fumetto, accompagnato da un’anteprima di entrambi i combattenti in azione: Silver Surfer, un alieno umanoide dalla pelle metallica proveniente dalla serie dei Fantastici Quattro. 🔗 Leggi su Game-experience.it Š Game-experience.it - MARVEL Cosmic Invasion, sono in arrivo Silver Surfer e Beta Ray Bill

