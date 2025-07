Martina Favaretto in scioltezza contro Druck 15-5 Ai 16mi l' attende la francese Blaze

Mondiali di scherma 2025 di Tbilisi, oggi in gara Martina Favaretto nella gara individuale di fioretto femminile. La noalese, numero 3 del ranking mondiale, è scesa in pedana alle ore 8 per i 32mi di finale, imponendosi in scioltezza per 15-5 sulla israeliana Lior Druck (numero 62 del ranking). È. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: martina - favaretto - scioltezza - druck

Scherma, Martina Favaretto trionfa a Vancouver. Sul podio anche Arianna Errigo - Splende l’azzurro a Vancouver nella prova di Coppa del Mondo femminile di fioretto. Martina Favaretto festeggia al meglio la sua prima gara da numero uno del ranking mondiale, ottenendo il settimo successo in carriera.

Scherma, Martina Favaretto vince ancora! Trionfo anche a Shanghai, sul podio Errigo e Batini - Continua il momento magico di Martina Favaretto. Dopo il trionfo nell’ultima prova di Coppa del Mondo a Vancouver, la veneta sale nuovamente sul gradino più alto del podio anche al Grand Prix di fioretto a Shanghai.

Scherma, Martina Favaretto non ci sarà agli Europei. Assenza pesantissima per l’Italia. Tocca ad Alice Volpi - Cominciano in salita gli Europei di scherma per l’Italia. Purtroppo a Genova sarà assente Martina Favaretto, che non è riuscita a recuperare da un problema all’adduttore.

Martina Favaretto: «Con i consigli di Vezzali e l'aiuto di uno ... - Martina Favaretto, 23 anni, veneta di Camposampiero, provincia di Padova, è diventata la numero 1 nel ranking. Da corriere.it