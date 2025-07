Martina Favaretto è medaglia di bronzo ai mondiali di scherma

Martina Favaretto ha vinto la medaglia di bronzo nel fioretto femminile ai mondiali di scherma di Tbilisi (Georgia). La noalese, numero 3 del ranking mondiale, è stata autrice di un cammino perfetto dai 32mi ai quarti di finale; in semifinale ha poi dovuto inchinarsi alla superiorità della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Scherma, Martina Favaretto trionfa a Vancouver. Sul podio anche Arianna Errigo - Splende l’azzurro a Vancouver nella prova di Coppa del Mondo femminile di fioretto. Martina Favaretto festeggia al meglio la sua prima gara da numero uno del ranking mondiale, ottenendo il settimo successo in carriera.

Scherma, Martina Favaretto vince ancora! Trionfo anche a Shanghai, sul podio Errigo e Batini - Continua il momento magico di Martina Favaretto. Dopo il trionfo nell’ultima prova di Coppa del Mondo a Vancouver, la veneta sale nuovamente sul gradino più alto del podio anche al Grand Prix di fioretto a Shanghai.

Scherma, Martina Favaretto non ci sarà agli Europei. Assenza pesantissima per l’Italia. Tocca ad Alice Volpi - Cominciano in salita gli Europei di scherma per l’Italia. Purtroppo a Genova sarà assente Martina Favaretto, che non è riuscita a recuperare da un problema all’adduttore.

Anna #Cristino è medaglia di bronzo nel fioretto femminile ai #WorldFencingChampionship di #Tblisi2025. Paga un assalto partito molto bene e chiuso nel peggiore dei modi, sconfitta 11-15 dalla francese Ranvier. Tanta amarezza anche qui. Adesso tocca Vai su X

