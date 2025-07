Mario e Peach sono soltanto buoni amici rivela Nintendo

Dopo oltre quarant’anni di salvataggi, castelli assediati e infinite corse contro Bowser, la verità sul rapporto tra Mario e la Principessa Peach è finalmente emersa in rete. e non è quella che molti fan si aspettavano. Attraverso una breve ma significativa descrizione comparsa sull’app ufficiale Nintendo Today, la casa di Kyoto ha chiarito che Mario e Peach sono semplicemente “ buoni amici ” che si aiutano ogni volta che possono. Ebbene sì, nessun riferimento all’amore, al fidanzamento o a una relazione più profonda da parte di Nintendo: si tratta infatti dellla friendzone più clamorosa della storia dei videogiochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mario e Peach sono soltanto “buoni amici”, rivela Nintendo

