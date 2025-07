Marche Schlein | Pd al fianco di Ricci

17.45 "Matteo Ricci è assolutamente il nostro candidato, come abbiamo detto il Pd è al fianco di Ricci, che è e rimane il nostro candidato. Ha chiarito di essere estraneo, noi abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo che la vicenda sia chiarita al più presto". Così la segretaria del Pd, Schlein, a margine di un convegno sul lavoro. L'ex sindaco di Pesaro, candidato a presidente alle elezioni regionali nelle Marche, è indagato per corruzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi - Ancona, 6 luglio 2025 – Il soldato Mastro c’è. Non si potrà schierare nelle prime linee del Pd, ma sarà lui a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, ovvero la lista del presidente per le prossime elezioni regionali.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

