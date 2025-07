marche e puglia i nodi del centrosinistra il m5s attende ricci

AGI - Il Movimento 5 Stelle attende che sia l'ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a chiarire la sua posizione alla Procura. Un appuntamento fissato per il 30 luglio, ma che non segna per il Movimento una 'deadline'. Da Campo Marzio emerge la volontĂ di prendersi tutto il tempo necessario per capire se sarĂ possibile continuare a sostenere il candidato dem o se le contestazioni mosse contro Ricci siano tali da essere incompatibili con quelli che il Movimento considera suoi valori fondanti: trasparenza e legalitĂ . La risposta di Matteo Ricci e la posizione del Movimento. L'ex sindaco di Pesaro, nel corso di un incontro pubblico, manda tuttavia un segnale preciso: "I Cinquestelle hanno giustamente chiesto di vedere le carte, cosa che ho fatto. 🔗 Leggi su Agi.it

