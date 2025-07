Marche Donzelli | Conte candiderà Ricci Non faremo campagna elettorale sulla giustizia ma basta superiorità morale

“Scommetto un abbonamento al Fatto Quotidiano che Conte alla fine dirĂ che tutto va benissimo, con Ricci, perchĂ© non può mettere in discussione la Campania, non può mettere in discussione l’alleanza su Fico”. Così Giovanni Donzel li, responsabile organizzativo di Fdi, parlando a Senigallia, all’evento “Spazio Made in Italy-Politica e societĂ civile a confronto” sull’appoggio del M5S all’eurodeputato del Pd per la sfida al governatore Francesco Acquaroli. Donzelli: “Noi garantisti realmente, loro presuntuosi”. “Noi non abbiamo alcuna intenzione di fare la campagna elettorale attaccando gli avversari, non abbiamo intenzione di vincere” le elezioni nella Regione Marche sulle difficoltĂ degli altri, perchĂ© Francesco Acquaroli ha lavorato bene, ha portato risultati concreti però, almeno la smettano di parlarci di superioritĂ morale della sinistra “, ha aggiunto Donzelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

