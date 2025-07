Marateale 2025 day 6 | gran finale con il cast de I Cesaroni Michael Gracey Arisa Rocco Papaleo

Nella sesta giornata della Marateale 2025 la masterclass con Michael Gracey, l’evento serale con il cast de I Cesaroni, Arisa e Rocco Papaleo, e la proiezione del film Brother Versus Brother. Sesta e ultima giornata per la Marateale 2025 ( leggi il programma ), in corso all’ Hotel Santavenere di Maratea. Sabato 26 luglio si concluderĂ con un fitto calendario di appuntamenti tra masterclass, incontri con i talent e cinema internazionale. Alle ore 11.30 è prevista la masterclass con Michael Gracey, regista visionario di The Greatest Showman e del biopic Better Man dedicato a Robbie Williams, proiettato al festival nella giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

