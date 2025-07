Marano dopo oltre 40 anni adottato nuovo puc Morra | No a nuove costruzioni

Dopo oltre 40 anni il Comune di Marano adotta un nuovo puc. La giunta Morra ha adottato il piano urbanistico comunale che non prevede nuove costruzioni ma recupero dell’esistente e premialitĂ per chi ristruttura gli edifici del centro storico. Non è previsto nel nuovo puc un piano di edilizia residenziale pubblica ma il sindaco intende . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, dopo oltre 40 anni adottato nuovo puc, Morra: “No a nuove costruzioni”

In questa notizia si parla di: marano - oltre - anni - adottato

Campania fortunata al Lotto: vinti oltre 64mila euro tra Marano e Napoli - La fortuna fa tappa in Campania con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state registrate tre importanti vincite per un totale di 64.

E questi sarebbero quelli della libertà di parola e di pensiero… L’avete letta l’ultima iniziativa del prode Valditara? Ha chiesto provvedimenti alla Associazione Italiana degli Editori nei confronti di un testo di storia adottato da alcune scuole superiori in Italia. Il t Vai su Facebook

Napoli, uccide compagno della ex moglie vicino a una scuola e si toglie la vita; LINGUAGLOSSA: La Città ringrazia la Dott.ssa Venera Marano, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Santo Calì”.; CMS, dopo 5 anni esce dalla procedura concorsuale e chiude tutte le pendenze. Nel 2022, crescita esterna e ricavi oltre i 30 mln euro.

Marano, Villa Borghese passa al Comune: la decisione dopo 35 anni di clan e abusi - A sancirlo, pochi giorni fa, il Consiglio comunale che ha votato per l'acquisizione dell'immobile ... Lo riporta ilmattino.it