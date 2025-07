Mara Venier e Gabriele Corsi spunta un video velenoso di un mese fa che diceva già tutto

Era il 27 giugno scorso quando Mara Venier e Gabriele Corsi si presentarono per la prima volta l'uno accanto all'altra - sebbene a distanza, lui a Roma e lei in Puglia - per ufficializzare la conduzione corale della prossima Domenica In. Il collegamento con La Vita in Diretta di Alberto Matano. 🔗 Leggi su Today.it

DOMENICA IN BATTE TRADIMENTO: MARA VENIER VOLA OLTRE IL 20% E LA RAI LA BLINDA - Domenica In festeggia l’ennesimo trionfo di ascolti nel pomeriggio festivo di Rai1. Mara Venier, signora della domenica della Tv di Stato, supera Tradimento, la serie turca di Canale 5.

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO - Domenica In si appresta a compiere 50 anni e lo farà a partire da settembre con un’edizione che vedrà al timone la conduttrice che ha condotto il format più di tutti: Mara Venier.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Mara Venier e Gabriele Corsi, spunta il video del loro primo incontro: gelo in diretta - Mara Venier e Gabriele Corsi: il video del primo incontro riaccende i dubbi sull'addio a Domenica In. Come scrive donnaglamour.it

Mara Venier e Gabriele Corsi, spunta il video del loro primo incontro - In queste ore è tornato virale il primo incontro tra Mara Venier e Gabriele Corsi, avvenuto subito dopo la presentazione dei Palinsesti Rai. Riporta novella2000.it