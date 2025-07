Una carezza sottile, un sussurro di seta sulla pelle. La collezione Primavera-Estate 2025 firmata Manzoni 24 nasce da un’idea tanto semplice quanto poetica: la leggerezza. Una leggerezza non solo materiale, ma visiva, sensoriale, emozionale. Come i petali di un fiore che danzano nell’aria, ogni capo della collezione sembra voler raccontare un’estetica fatta di delicatezza, armonia e grazia. A guidare l’intero progetto creativo, una palette di colori pensata per evocare la stagione più luminosa con una sofisticata dolcezza: rosa, orange, sabbia, dhalia, eucalyptus, mint. Tonalità soft, eleganti, mai invadenti, che si intrecciano in una danza cromatica capace di infondere calma e bellezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manzoni 24. Fiori di seta e luce. L’eleganza profuma di leggerezza