Manutenzione nei cimiteri piacentini prosegue la ricognizione delle concessioni scadute

Si sono concluse nelle scorse settimane le operazioni di estumulazione - circa un centinaio - nel 1° reparto del Cimitero urbano, nell'ambito del percorso di ricognizione delle concessioni scadute negli anni e delle conseguenti procedure di regolarizzazione che riguardavano, complessivamente, 10. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Lavori di manutenzione nei cimiteri di via Caorsana, San Lazzaro e Mucinasso - Lavori di manutenzione nei cimiteri di via Caorsana, San Lazzaro e Mucinasso. Secondo piacenzasera.it