Mantova | tre rapine in cinque giorni arrestato il commando dei centri massaggi cinesi

Mantova, 25 luglio 2025 – Fine corsa per il commando che assaltava i centri massaggi cinesi. Questa mattina, venerdì 25 luglio, gli agenti della squadra mobile e i carabinieri del reparto operativo della compagnia mantovane hanno arrestato quattro giovani, fra i 22 e i 28 anni, ritenuti responsabili di tre rapine in nemmeno cinque giorni. Dal 17 al 21 marzo scorsi i quattro avrebbero preso di mira tre centri massaggi con sede a Mantova. In ognuno dei blitz – uno dei quali sarebbe andato in scena in un’abitazione privata “riadattata” per ospitare l’attività – il gruppo d’azione avrebbe utilizzato metodi particolarmente violenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

