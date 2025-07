Mamma ti prego dammi una mano | l’audio drammatico della truffa e l’arresto

Ancona, 25 luglio 2025 - Un filo telefonico, una voce calma e una trappola che si stava per chiudere su un’anziana indifesa. Ma stavolta, dall’altro capo del telefono ( ascolta l’audio ), c’era qualcuno che non si è fatto ingannare. Così, grazie alla prontezza di spirito di una badante e alla rapiditĂ dei carabinieri, un 24enne campano è finito in manette ad Ancona mentre tentava di portare a termine l’ennesima truffa del “finto maresciallo”.  I fatti sono avvenuti il 22 luglio scorso, intorno all’una del pomeriggio, in un appartamento dove una donna straniera assiste normalmente una 99enne. Secondo il racconto dei militari, dopo che il telefono fisso ha squillato, dall’altra parte, un uomo si è presentato come un maresciallo dei carabinieri e ha raccontato una storia drammatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Mamma, ti prego, dammi una mano”: l’audio drammatico della truffa e l’arresto

In questa notizia si parla di: truffa - audio - mamma - prego

“Sua figlia arrestata”, tentano truffa ma la badante chiama il 112 e fa sentire tutto in diretta: l’audio - L'intervento provvidenziale della badante ha smascherato la truffa a una pensionata di Ancona: mentre parlava al telefono con i malviventi, ha avviato anche una telefonata coi veri carabinieri facendo ascoltare tutto in diretta.

L'incidente nella galleria della A1, a Barberino del Mugello: dopo i nonni e la zia è morta anche la bimba di 4 anni. Gravissima la mamma della piccola. Erano in un'auto fermata forse per un guasto, poi travolta da un Tir. Il camionista è indagato per 'omicidio Vai su Facebook

“Mamma, ti prego, dammi una mano”: l’audio drammatico della truffa e l’arresto.

“Mamma, ti prego, dammi una mano”: l’audio drammatico della truffa e l’arresto - Badante incastra finto carabiniere: il giovane, di origini campane, ha tentato di raggirare una 99enne. ilrestodelcarlino.it scrive

Tentano la truffa del falso incidente a Mondolfo ma la mamma non abbocca - MONDOLFO Non solo a Piobbico ma anche a Mondolfo ignoti delinquenti hanno cercato di mettere in atto la truffa del falso incidente. Scrive corriereadriatico.it