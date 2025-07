Ferrara, 25 luglio 2025 – Choc in un polo di infanzia ferrarese dove una madre, secondo le prime ricostruzioni, ha aggredito due educatrici. I fatti accaduti, ora, sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per sentire i testimoni. Il tutto è iniziato con l’arrivo nell’istituto di una mamma per ritirare alcuni oggetti dei figli. E proprio a quel punto inizia un primo acceso confronto con due educatrici, parrebbe per la gestione dei propri bambini. Parole forti che sarebbero degenerate presto in una vera e propria aggressione con la donna che prima si sarebbe gettata contro un’educatrice, poi sulla collega accorsa in sua difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mamma picchia due educatrici della scuola di infanzia dei figli: aggressione choc a Ferrara