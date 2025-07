Maltrattamenti in famiglia Condannato anche in Cassazione

Un 32enne condannato, confermato in Cassazione, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. I fatti risalgono ad alcuni anni fa e successi tra le mura domestiche di una famiglia di Jolanda di Savoia. Un uomo, oggi 32enne, che viveva da diverso tempo con la moglie, una convivenza che non è stata facile per la donna a causa di ripetuti comportamenti violenti che, nel 2021, lei stessa aveva avuto il coraggio di denunciare ai carabinieri. La vittima aveva raccontato numerosi episodi di violenze fisiche e psicologiche che duravano da diversi anni. Le indagini subito avviate dai militari, coordinati dalla Procura, mediante la procedura del ‘codice rosso’ avevano consentito di raccogliere molti riscontri, necessari per sostenere le accuse davanti al Tribunale, che ha condannato l’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti in famiglia. Condannato anche in Cassazione

